Kurz nach der Eröffnung der Hafenbar „Anker“ in Burg kam es in der Hafenstraße zu einer Messerstecherei. Die hat den Barbetrieb nachhaltig beeinträchtigt. Jetzt gibt es neue Pläne.

Neustart für die Hafenbar „Anker“ in Burg: Wie der neue Mann Bewohner und Touristen ansprechen will

Er ist der Neue in der Hafenbar „Anker“: Nebi Nuhiji ist künftig als Geschäftsführer am alten Kohlehafen in Burg im Einsatz.

Burg. - „Herzlich willkommen in der Hafenbar“, sagt Nebi Nuhiji, der in Burg als „Toni“ bekannt ist. Vor zehn Jahren ist der gebürtige Mazedonier in die Kreisstadt gekommen, hat lange Zeit die Gaststätte „Zur Tenne“ geführt. Nun ist er sowas wie die große Hoffnung für die „Anker“-Hafenbar, wenn man so will. In Kürze soll die einen Neustart hinlegen.