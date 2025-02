Nicht reden, einfach machen

gommern. - Krabbelgruppe, Kleinkind-Turnen oder Kinderyoga - alles ist möglich beim SV Wahlitz. Dass der Verein seit 2023 um einige Abteilungen reicher ist, liegt auch an Victoria Seidel. Die Wahlitzerin hat mit ein paar Mitstreiterinnen und mit Hilfe des Vereins, den Kindersport in Wahlitz auf die Beine gestellt, obwohl es ihr ursprünglich um etwas anderes ging. „Ich wollte eine Begegnungsstätte für Jung und Alt schaffen.“ Die Idee reifte dann auf dem ersten Flohmarkt in Wahlitz, auch von Seidel initiiert. Dort erfuhr sie, dass viele Menschen in der Gemeinde den gleichen Wunsch hatten, vor allem ein Angebot für Kinder fehlte bisher. „Ich bin dann zur nächsten Mitgliederversammlung des SV Wahlitz gegangen, war mutig und habe das Anliegen der Bürger und Bürgerinnen dort zur Sprache gebracht“, erinnert sich Victoria Seidel.

