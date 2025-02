Endstation war am Montag für rund 20 Schiffe am Wasserstraßenkreuz. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen.

Nichts geht mehr am Wasserstraßenkreuz

Hohenwarthe - Ein Anblick, den man nicht oft sieht: Rund 20 Schiffe stauten sich am Wasserstraßenkreuz Magdeburg. Der Grund: An der Schleuse Hohenwarthe waren die Beschäftigten bis Montagabend zum Warnstreik aufgerufen. Offenbar ein Ausstand, der den Binnenschiffern nicht bekannt war. Das Wasserstraßenkreuz gehört zur Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV).

„Die WSV ist ein wichtiger Pfeiler in der Verkehrsinfrastruktur. Die Bundeswasserstraßen sind ein Garant für die deutsche Wirtschaft ebenso wie für den Schutz des Klimas, von sicheren Logistikwegen ebenso wie für den Umbau hin zu klimaneutralen Beförderungen von Waren. Die Beschäftigten verdienen Anerkennung für ihre wichtige Arbeit“, so Christine Behle, Vize-Verdi-Vorsitzende in einer Pressemitteilung.