„Evas“ setzten Veranstaltung nach zwei Jahren Pause fort Niegripp trifft sich zum Floh- und Pflanzenmarkt

Bunt gefleckt nahmen viele Durchreisende am letzten Sonntag die Dorfmitte von Niegripp wahr. Zwar blühen die Tulpen am Kriegerdenkmal schon seit einigen Tagen, doch die Leuchtpunkte am Kirchvorplatz gehörten dem Floh- und Pflanzenmarkt, organisiert von den Frauen des Aktivitätskreises „Evangelisch aktiv“.