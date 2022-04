Niegripper Karnevalisten müssen noch mehr Geduld haben

Niegripp - Am 4. Februar sollte im Niegripper Festzelt nach mehr als zwei Jahren wieder so richtig gefeiert werden. Zuletzt hatten die Niegripper Karnevalisten mit ihrem zweieinhalbstündigen Programm am 1. Februar 2020 auf der Bühne gestanden. Nach dem letzten „Niegripp Helau!“ begann eine Pause, die sich niemand so lange vorgestellt hatte, und die jetzt noch ein bisschen länger dauert.