Niegripper See bei Burg: Wohngebiet bietet Platz für 31 Grundstücke

Nach mehr als fünfjähriger Planungszeit wachsen die Häuser im Niegripper Wohngebiet Am See wie Pilze aus dem Boden. Die erste Familie ist bereits eingezogen.

Niegripps Ortsbürgermeister Karl-Heinz Summa (r.) und Bauunternehmer Mike Schrader gratulieren die Eheleute Mandy und Siawash Ebadi zu ihrem Einzug in ihr Traumhaus am Niegripper See.

Niegripp/Burg - Niegripp wächst. Im größten ausgewiesenen Eigenheimgebiet, das die Stadt Burg in den zurückliegenden Jahren mit mehreren Planungsschritten auf den Weg gebracht hat, werden derzeit schmucke Häuser hochgezogen. 13 stehen bereits. Die mehr als drei Hektar große Fläche mit 31 parzellierten Grundstücken hat ihren Charme und ist unter Bauwilligen begehrt. See und Wasser liegen quasi vor der Haustür. Es ist wie in einem Naherholungsgebiet, sagen Mandy und Siawash Ebadi. Die Eheleute sind die ersten, die ihr neues Zuhause in dem Wohngebiet bezogen haben. „Wir konnten uns hier unseren Wunsch vom Traumhaus erfüllen und sind glücklich.“ Der Bungalow und die angrenzenden 1000 Quadratmeter bieten für das Paar mit Tochter genügend Wohn-, Garten- und Freizeitfläche. Und Niegripp sei mit Grundschule, Kindergarten, der Nähe zu Burg und Magdeburg „ein toller Ort zum Leben“.