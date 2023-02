Burg - Der Umweltausschuss hat sich als erstes Gremium des Burger Stadtrates Donnerstagabend gegen eine Veräußerung oder Verpachtung des so genannten Hundestrandes am Niegripper See für Reisemobilstellplätze ausgesprochen. Mehrere Stadträte erinnerten an die Meinungen von Lesern der Volksstimme, die die Pläne kritisch gegenüber stehen. „Das ist der einzig öffentliche zugängliche Teil am Niegripper See. Der sollte für Angler und Besucher des Gewässers so bleiben“, sagte der Vorsitzende der AfD/Endert-Fraktion, Gerald Lauenroth.