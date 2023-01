Tourismus Niegripper See: Warum der Campingplatzbetreiber keine Stellplätze für Reisemobile schafft

Wird der so genannte Hundestrand am Niegripper See veräußert, um Platz für Reisemobile zu schaffen? Campinplatz-Inhaber Andreas Paßlack nennt Gründe, weshalb er das Areal nicht erwerben will.