Zum 1. Oktober hat die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) ihren Fahrplan umgestellt. Die vielen Änderungen sind bei den Fahrgästen nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Nach zahlreichen Beschwerden reagiert das Nahverkehrsunternehmen nun.

An der Aussage haben zahlreiche Fahrgäste gezweifelt, die NJL reagiert mit Änderungen.

Burg - Mit 22 Buslinien ist die NJL im Jerichower Land unterwegs. Fast jede der Linien ist von der Fahrplanänderung zum 1. Oktober des vergangenen Jahres betroffen gewesen. Zahlreiche Neuerungen führten bei den Fahrgästen zu Unverständnis. Nun hat das Unternehmen auf die Beschwerden reagiert. Was ändert sich zum 2. Februar?