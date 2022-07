Noch mehr Kultur für 2022 in Burg

Burg - Mit einem kabarettistischen Prolog von Dominik Patté und Anna Maria Brandenburger kehrte am ersten Juniwochenende die Kultur an den Weinberg zurück. Zwei Wochen später eröffnete Thomas Rühmann den musikalischen Weinbergsommer, der nun mit dem Auftritt des Dresdener Chores „Voice It“ seinen Schlusspunkt fand. „Wir haben auch neulich so darüber nachgedacht, dass die Saison doch jetzt noch nicht vorbei sein kann“, sagt Veranstalter Emanuel Conrady im Gespräch mit der Volksstimme. Doch das ist sie. Der Kiosk bleibt zwar noch mindestens bis zum Tag der deutschen Einheit geöffnet, Konzerte wird es in diesem Jahr am Weinberg aber nicht mehr geben.