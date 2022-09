Norm für Biederitzer Hausnummern: So haben sie künftig auszusehen

Susanne ChristmannBiederitz - Hausnummern in Biederitz müssen künftig mindestens zehn Zentimeter hoch und wetterbeständig sein. Außerdem sind sie so am Haupteingang des Hauptgebäudes oder über der Eingangstür anzubringen, dass sie von der Fahrbahnmitte der Straße jederzeit sicht- und lesbar sind.