„Null-Euro-Scheine“ machen Werbung für Denkmäler der Einheitsgemeinde Möckern. Noch sind die „Eurosouvenirs“ zu haben und der Wert könnte steigen, sagt Ortschronist André Günther. Schon wird über weitere Motive nachgedacht.

Loburg/Möckern - Bezahlen kann man damit nicht, aber wer einen hat, sollte ihn gut pflegen. Die Rede ist von den druckfrischen „Null-Euro-Scheinen“ mit einem Motiv aus der Einheitsgemeinde Möckern. Unter die Leute bringen will diese ganz besonderen Scheine der Loburger Ortschronist André Günther, um damit kulturelle Angebote in der Region zu finanzieren. Denn auch wenn da eine Null drauf steht, sind die ziemlich echt wirkenden „Blüten“ doch nicht umsonst.