Hobeck - Der Züchter der Taubenrassee „Luzerner“ hat es mal wieder bis aufs Treppchen geschafft: Bundessieger ist er bei der zurückliegenden Bundesschau „Lipsia“ 2022 in Leipzig geworden, außerdem Landesmeister und Leistungspreisträger bei der „Mirama“ in Magdeburg mit der Rasse Luzerner Weiß. Bei der Kreisschau des Rassegeflügelzuchtverbandes in Möckern belegte er mit seinen Tauben den zweiten Platz. Und während etwa die Leipziger offizielle Auszeichnung erst vor Kurzem in Hobeck eintrudelte, denkt der 66-jährige Zuchtfreund schon wieder an die nächsten Ausstellungen. Die ersten potenziellen Siegertiere liegen schon in den Nestern.

