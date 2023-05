Nutrias im Schlosspark Möckern. Überwiegend ernähren sie sich vegetarisch, etwa von Wasserpflanzen. Sie verschmähen aber auch nicht Schnecken, Würmer und Süßwassermuscheln. An Möckerns Parkteich bereichern einige Menschen die Speisekarte um Weißbrot – was nicht jedem in der Stadt gefällt.

Möckern - Erst vor Kurzem waren die Tiere, die auch Sumpfbiber genannt werden, Thema im Ortschaftsrat Möckern gewesen - am Donnerstag schafften sie es dann auch in den Stadtrat: Stadtratsmitglied Jan Blaue regte an, ein Verbot des Fütterns dieser Tiere in die neu zu beschließende Gefahrenabwehrverordnung aufzunehmen.