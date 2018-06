Bis Anfang 2022 sollen im Jerichower Land alle Bushaltestellen und Fahrzeuge barrierefrei sein. Von 432 Haltestellen sind 41 stufenfrei.

Burg/Genthin l Der öffentliche Personennahverkehr hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Trotz sinkender Einwohnerzahlen wurden im Jahr 2016 einschließlich des Schülerbeförderung etwa 3,16 Millionen Fahrgäste befördert. Fünf Jahre zuvor waren es 2,95 Millionen Passagiere, also rund 210.000 weniger. Das steht im aktuellen Entwurf zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans Jerichower Land für die Jahre 2019 bis 2029.

Der Bau-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Kreistages ließ sich die Entwurf jetzt erläutern. In einer weitgehend stabilen Schullandschaft im Kreis blieben demnach die Schülerbeförderungszahlen in etwa gleich. Dafür erhöhte sich der Anteil an Fahrgästen, die als Jedermannverkehr definiert sind, von 11,1 (370.000 Passagiere/2011) auf 16,7 Prozent (530.000 Fahrgäste/2016).

Reichlich knifflig

Während für den Netzausbau, die Anbindungen aus kleineren Orten in die jeweiligen regionalen Zentren und einem Niederflurbusanteil an der Gesamtflotte von 69 Prozent insgesamt gute Noten vergeben wurden, dürfte es in einem Aspekt für den Kreis reichlich knifflig werden.

Bis 2022 soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) nach Forderungen des Gesetzgebers barrierefrei gestaltet sein. „Das ist das Hauptziel“, erklärte Vorstand Bernd Girke im Ausschuss. Aktuell gibt es im Kreis 432 Bushaltestellen und 689 Haltepunkte. Ganze 41 Haltestellen sind wenigstens stufenfrei.

Dabei ist Stufenfreiheit an Haltestellen und in Bussen längst nicht alles. Erwartet werden barrierefreier Zugang zu ÖPNV-Informationen und Fahrkartenverkauf sowie der barrierefreie Aufenthalt in den Fahrzeugen.

Ausnahmen sind erlaubt

All dies ist um so wichtiger, weil sich laut Prognosen der Planer der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen im Kreis bis 2030 auf 25,3 Prozent erhöht, von 19,7 Prozent im Jahr 2014. Da der Gesamtumfang der Aufgaben die Kommunen finanziell überfordern würden, lässt der Gesetzgeber Ausnahmen und zeitliche Streckungen zu. Unter dem Strich bleibt: „Wir brauchen eine Strategie“, so Girke.

Der Ausschuss nahm den gut 150 starken Planentwurf ohne Diskussion hin. Kreisausschuss und Kreistag beraten am 6. und 22. Juni.