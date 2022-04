Ohne Geld stößt auch das Ehrenamt in Gommern an Grenzen

Am 16. Mai fällt der Startschuss zum inzwischen 21. Malig-Lauf in Gommern. Die Veranstaltung so erschwinglich wie möglich zu gestalten, ist aufgrund der Preissteigerungen eine immer größere Herausforderung.

Gommern - Kein Kind sollte aus finanziellen Gründen ausgeschlossen sein. Deshalb hatte sich Steffen Hartwig, Vorsitzender des SV Eintracht Gommern, ursprünglich vorgenommen, den Gommeraner Kinderzehnkampf und den Malig-Lauf weitgehend kostenfrei für die Jungen und Mädchen anzubieten. Ein Ziel, das er in den letzten Jahren korrigieren musste. In diesem Jahr kostet die Anmeldung für den Malig (Mein Alter lauf ich gern) am 16. Mai auf dem Sportplatz am Volkshaus sechs Euro. Das entspricht einem Euro mehr als noch im letzten Jahr.