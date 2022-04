Kommunikation per Flügelzeichen Optische Telegrafenlinie Berlin - Koblenz lädt bei Schermen zu Ausflug in Technikgeschichte ein

In die Saison des Jahres 2022 startete am Sonntag der Verein Optische Telegrafie in Preußen. Stationsbeauftragter Reinhard Ritter empfing die Besucher an der ehemaligen Station 12 auf dem Kapaunenberg bei Schermen.