Orgelsommer wird andächtig

Loburg. Der „Verein zur Pflege und Erhaltung der Kahrlingorgel von 1705 in der St.-Laurentiuskirche zu Loburg“ will auch in diesem Jahr die Kahrling-Orgel vor Publikum erklingen lassen. Roland Theuring hat ein interessantes Programm zusammengestellt. „Ob und wie wir die sieben Veranstaltungen im Einzelnen durchführen können, ist von der sich weiter entwickelnden Corona-Lage abhängig“, heißt es im Programmheft, das dieser Tage erscheinen soll.

Zeitlich begrenzte musikalische Darbietungen

Weil im Moment Konzerte nicht erlaubt sind, wurden die Programme in Absprache mit den Künstlern gekürzt und modifiziert. „Wir gestalten Musikalische Andachten“, sagt Theuring. Gewählt wurden Sonntage, an welchen in der Kirche kein Gottesdienst vorgesehen ist. Eine gewisse Liturgie mit Einleitung und kurz gehaltenen Wortbeiträgen werde es geben. „Die Musiker haben sich darauf eingestellt dass es eine zeitlich begrenzte musikalische Darbietung wird“, so Roland Theuring.

Dennoch verspricht das Programm interessante Musikerlebnisse. Zu erleben sind etwa eine Musikalische Bergpredigt mit dem „Duo Zia“, welches schon bei früheren Konzerten zu Gast in Loburg war. Auch der „Kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry möchte im August in den Herzen der Zuhörer landen.

Die erste Musik ist für den 2. Mai geplant. Man wolle mit einer Einladung aber noch das Wochenende 18. April abwarten, da mit neuen Regelungen zu rechnen sei. „Es werden manche Regeln gelten, die wir heute noch nicht kennen“, so Theuring. An einer Regel soll sich auch in diesem Jahr nichts ändern: Der Eintritt zu den Andachten ist frei, um Spenden wird gebeten.

Musikinstrument des Jahres ist die Orgel

Für das Jahr 2021 wurde die Orgel als „Musikinstrument des Jahres“ ausgerufen. Im Programm-Flyer geht Theuring auf die Geschichte des Instruments ein, welches seinen Ursprung vor etwa 2300 Jahren in einer Erfindung des Mechanikers Ktesibios im damals griechischen Alexandria in Ägypten hatte: „Gebraucht wurde es, um Zeremonien am römischen Kaiserhof musikalisch zu begleiten oder Kämpfer anzufeuern. Als Geschenk an Kaiser Karl den Großen im Jahr 812 kam eine Orgel aus Byzanz (heute Istanbul) in das Münster nach Aachen und verbreitete sich von dort aus über ganz Europa als Instrument der Kirchenmusik“, schreibt Roland Theuring.

Knapp 900 Jahre danach baute Andreas Kahrling die Loburger Orgel, die im Wandel der Stilepochen zwar einigen Änderungen unterlag, durch eine Restaurierung im Jahr 2005 aber ihren Urzustand wieder erhalten hat. „Sie wird auch bei fast allen geplanten Veranstaltungen mit zum Einsatz kommen und sich bewähren im Zusammenspiel mit Trompete, Oboe, Blockflöte sowie der menschlichen Stimme, nicht nur im barocken Stil, sondern auch mit neuzeitlichen Klängen und Rhythmen“, macht der Loburger Alt-Kantor Lust auf musikalischen Hochgenuss.

Für die Musikalischen Andachten wird eine vorherige Anmeldung bis zum jeweiligen Sonnabend vor der Veranstaltung nötig sein. Dabei werden Namen, Adresse und Telefonnummern von allen teilnehmenden Besuchern erfasst. In der Kirche gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Anmeldungen sind möglich per Telefon (039245) 91043 (AB)

SMS (0175) 822 1819 oder per

E-Mail: kahrlingorgel1705@online.de