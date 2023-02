Über neue Tore für den Friedhof in Körbelitz hat der Ortschaftsrat am Montagabend beraten. Insbesondere Form und Material waren dabei ein Thema.

Die insgesamt drei Holztore am Friedhof in Körbelitz sollen erneuert beziehungsweise ersetzt werden.

Körbelitz - Die alten Holztore am Friedhof in Körbelitz sind in die Jahre gekommen. Insgesamt drei Zugänge beziehungsweise Zufahrten über diese zweiflügligen Holztore gibt es hier am Burgenser Weg.