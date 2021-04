Ortschaftsrat will mehr Geld für Möser

Möser

Rund 7,6 Millionen Euro will die Gemeinde Möser in diesem Jahr investierten. In der Ortschaft Möser unter anderem in die Sanierung der Sanitäranlagen des Jugendclub „Pik As“ und die Planung einer energetischen Sanierung der Turnhalle. Auch ein Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr soll neu beladen werden. Die Ortschaftsräte formulierten auf ihrer jüngsten Sitzung weitere Wünsche für ihren Ort. So stehen Fahrradständer auf ihrer Wunschliste, die in der Nähe von Grund- und Sekundarschule aufgestellt werden sollen. Sie sollen den Schülern zur Verfügung stehen, die mit dem Rad bis hierher und dann weiter mit dem Bus zu ihrer Schule fahren. Darüber hinaus wünschen sich die Möseraner Ortschaftsräte eine Outdoor-Tischtennisplatte am Jugendclub in Möser. Die insgesamt im Haushalt vorgesehenen 12.000 Euro für neue Geräte für Spielplätze sind den Räten zu wenig. Hier sehen sie Luft nach oben.

Der Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2021 wird zurzeit in allen Ortschaftsräten diskutiert. Er soll anschließend im Gemeinderat Möser beschlossen werden.