Ortsumgehung: Gübser fürchten Lärm und Wasser

Die geplante Ortsumgehung der Bundesstraße 184 wird in einer Variante weiter geplant, die zwischen Klein Gübs und Gübs entlang führen soll. Das gefällt Ortschaftsräten und Anwohnern gar nicht. Bei der Vorstellung der Variante äußerten sie ihre Bedenken.

Klein Gübser protestieren vor der Mehrzweckhalle in Biederitz vor der Beratung des Gemeinderates im November 2020 .

Gübs - Für die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt galt es in den vergangenen Monaten die Frage zu klären, welche Konflikte sich bei der Umsetzung welcher möglichen Variante der Ortsumgehung ergeben könnten. Das sagte Andreas Boehle, Fachbereichsleiter Planung und Entwurf, am Dienstagabend bei der Bürgerversammlung zur geplanten Bundesstraße 184 neu. Gut 80 Interessierte hatten sich dazu im Volkshaus in Gommern eingefunden.