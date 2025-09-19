Langfristige Planung steht Osterfeuer in Burg: Stadt trifft wichtige Entscheidung für die nächsten drei Jahre
Ein Osterfeuer ist mehr als Tradition. Es ist ein Event, worauf sich viele Menschen jedes Jahr sehr freuen - auch in Burg. Nun gibt es gute Nachrichten: Denn die Pläne für die kommenden Jahre sind nun dingfest - inklusive aller Termine, die bereits feststehen.
19.09.2025, 18:19
Burg - Sich gemeinsam treffen, plaudern, gut essen und dabei am Feuer stehen - jeder, der schon einmal beim Osterfeuer war, weiß um die Gemütlichkeit dieses besonderen Ereignisses. Nun steht fest: Auch in Burg ist das beliebte Osterfeuer für die nächsten drei Jahre gesichert.