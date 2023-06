Beim Aktionstag „Handwerk öffnet Gartentüren“ waren am Sonntag auch drei Anlagen in der Gemeinde Gommern für Besucher geöffnet. Drei Gärten – drei Konzepte.

Christine Karbe (von links), Heike Jeromin und Marie Pfahl waren im Leitzkauer Garten von Karl-Heinz Schleinig zu Gast und bewunderten die unzähligen Hostas. „Wir machen heute eine Rundreise durch zehn Gärten und sind schon gespannt, was uns alles erwartet. Der Anfang in Leitzkau war jedenfalls wunderbar“, sagt Marie Pfahl.

Leitzkau/Dornburg/Prödel - Es ist fast so, als betritt man eine andere Welt. Linker Hand befindet sich ein mit saftig grünen Pflanzen bewachsener, regelrecht tropisch anmutender Wall, Wasser plätschert in einem kleinen Rinnsal herunter. Große Bäume und Sträucher spenden wohltuenden Schatten. Ein Stückchen weiter öffnet sich der Blick zu einem mit Buchsbaumhecken akkurat hergerichteter Bauerngarten mit in voller Blüte stehenden Rosen. Vögel zwitschern, Bienen und anderes Getier summen von Blüte zu Blüte. Dahinter ein Kräuterbeet, Kartoffeln und andere Nutz- und Gartenpflanzen.