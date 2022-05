Einwohner enttäuscht Parchauer See bleibt verschlammt: Sanierung um Millionen Euro zu teuer

Der Parchauer See wird in den kommenden Jahren doch nicht entschlammt. Das Land hat die hohen Kosten angemahnt und der Gewässerkundliche Landesdienst auch den Nutzen eines solchen Großprojektes in Frage gestellt.