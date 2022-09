Parey: Mann starb noch in der Wohnung

Nach dem tödlichen Streit in einer Wohnung in Parey laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Deren Ende ist noch nicht absehbar.

In diesem Wohnblock kam es zu der tödlichen Auseinandersetzung.

Parey - Die Rettungskräfte hatten keine Chance, einen schwer Verletzten Mann zu retten, als sie am Donnerstag um kurz nach 22 Uhr in einer Pareyer Wohnung eintrafen. Kurz zuvor hatte es dort eine körperliche Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau gegeben, der 32-Jährige bekam einen Messerstich in die Brust.