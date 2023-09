Die Kreisstadt muss den Gürtel enger schnallen und sparen. Wurde der Nutzen der Kameraüberwachung in den Burger Parkanlagen bereits seit Jahren regelmäßig in Frage gestellt, könnte nun ein Schlussstrich gezogen werden. Der Stadtrat muss entscheiden.

Burg - 26 Kameras vermittelten seit 2019 in die für 17 Millionen Euro neu gestalteten Parkanlagen in Burg zumindest den Eindruck, dass sich Diebstahl oder Beschädigungen nicht lohnen würden. Über den Nutzen der Technik wurde trotzdem reichlich diskutiert – und gestritten. Vor allem, weil nicht ein einziger Täter, der seine Zerstörungswut ausgelebt oder lange Finger gemacht hat, tatsächlich überführt werden konnte.

Im Schutze der Dunkelheit und vermummt konnte die Person zwar als solche ausgemacht, nicht aber identifiziert werden. Und weil die Stadt für Videoüberwachung und Schließdienst satte 108000 Euro im Jahr aufbringen und auf der anderen Seite sparen muss, um in absehbarer Zeit wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, soll auf den Kameradienst künftig verzichtet werden. „Damit war in erster Linie eine abschreckende Wirkung verbunden“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Jens Vogler. Ob die sich ausgezahlt hat, wird nun die Zukunft zeigen, denn in den Ausschüssen des Stadtrates zeichnet sich eine klare Mehrheit ab, auf diesen Dienst, den bislang eine Magdeburger Firma gewährleistet hat, zu verzichten. Fakt ist jedoch: Im vergangenen Jahr gab es 52 Vorfälle, darunter Hausfriedensbruch, Brandstiftung und Sachbeschädigung. In diesem Jahr bislang 23, so Liegenschafts-Sachgebietsleiterin Annett Wolter. Jeder einzelne Fall wird bei der Polizei angezeigt, schon aus Versicherungsgründen.

Viel Geld in die Landesgartenschau investiert

Leicht fällt etlichen Stadträten die Zustimmung zum Kameraabbau dennoch nicht. „Wir dürfen nicht vergessen, dass in die Parks viel Geld investiert und dadurch die Stadt aufgewertet wurde“, sagt Stadtführer Udo Vogt. Diese Tatsache ist der Grund, weshalb die Stadt zumindest den Schließdienst wieder ausschreiben will – auch ohne Haushalt. „Wir gehen davon aus, dass dies möglich ist, weil auch Fördermittel in die Anlagen geflossen sind und Eigentum gesichert werden muss“, so Fachbereichsleiterin Sonnhild Noack. Sollte der Stadtrat am Donnerstag zustimmen, müsste die Stadt dafür jährlich rund 27 000 Euro aufbringen. Eine Änderung der Schließzeit, wie von Emanuel Conrady (Grüne) gefordert, hat der indessen Hauptausschuss klar abgelehnt.

Die Parkanlagen sind aktuell von April bis September von 6.30 bis 21.30 Uhr und von Oktober bis März von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet. „ Werden die Zeiten erweitert, besteht die Gefahr, dass der Vandalismus zunehmen könnte“, befürchtet Heiko Jerkowski.