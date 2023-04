Innenstadt Parkgebühren in Burg auf den Prüfstand: Wird das kostenlose Ticket abgeschafft?

Die Stadt Burg will dringend mehr Einnahmen erzielen und deshalb die kostenfreie Brötchentaste an den Parkplatzautomaten abschaffen. Diesmal könnte der Beschluss eine Mehrheit finden – aus der Not heraus.