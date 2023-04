Kritik in Kreisstadt hält an Parkgebühren in Burg: Wieder neue Variante für die Innenstadt

Die politische Diskussion in Burg um das Kurzzeitparken in der Innenstadt hält an: Jetzt gibt es eine neue Variante für die so genannte Brötchentaste. Endgültig muss nun der Stadtrat entscheiden.