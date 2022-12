Parkplätze für Feuerwehr Möckern in Aussicht gestellt

Möckern - Eigentlich sollten sie eine Selbstverständlichkeit sein, sind sie aber nicht: Parkplätze direkt vor dem Feuerwehrgerätehaus für die ehrenamtlichen Helfer, die bei Alarm mit Privatautos anrücken, um schnellstmöglich mit dem Löschauto weiter zu brausen. Bislang sind Parkplätze vor dem Feuerwehrgerätehaus in Möckern jedoch dünn gesät, vor allem an Veranstaltungstagen in der Stadthalle im Lochower Weg.