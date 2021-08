Parkwächter-Projekt endet in Burg

Die Kontrolle der Burger Parkanlagen durch Parkwächter läuft aus. Die Aufgaben sollen nun bisherige Teilzeitbeschäftigte des Stadtordnungsdienstes in Vollzeit übernehmen.

Ronald Knappe und Detlef Rothe kontrollieren die Spielgeräte im Burger Flickschupark. Sie waren in den vergangenen Jahren täglich in den Grünanlagen im Einsatz, nahmen mögliche Schäden auf und kamen mit vielen Bürgern ins Gespräch.

Burg - Sie haben ihre Arbeit gern gemacht: Fabienne Greulich, Ronald Knappe und Detlef Rothe. Das Trio bildete die Burger Parkwacht. Im Schichtdienst streiften sie seit 2017 durch die vier Burger Grünlagen, in die die Stadt im Zuge der Landesgartenschau (Laga) massiv investiert hatte. Das geförderte Arbeitsprojekt endet jetzt allerdings, eine Fortsetzung mit Übernahme der Kosten durch das Job-Center ist nicht möglich. Wie weiter? Der zuständige Fachbereichsleiter Jens Vogler setzt jetzt ganz auf das Ordnungsamt. „Wir wussten, dass die Maßnahme nach Ablauf der Förderperiode zu Ende geht und haben uns personell darauf eingestellt.“ Das heißt im Klartext: „Die Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes werden jetzt mehr eingebunden.“ Konkret sollen drei Beschäftigte, die bisher stundenweise tätig sind, einen Vollzeit-Arbeitsvertrag bekommen. Außerdem sei vorgesehen, dass alle Mitarbeiter des Ordnungsbereiches mit die Parkanlagen kontrollieren. „Dadurch, dass zwei Schwimmhallen-Beschäftigte jetzt im Fachbereich integriert sind, können wir diese Aufgaben personell leisten“, so Vogler. Ohne die Arbeit der bisherigen Parkwächter zu schmälern, sieht er auch einen Vorteil in er neuen Variante: „Die angestellten Mitarbeiter der Stadt, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, verfügen auch über entsprechende Vollzugsberechtigungen und können beispielsweise eine Ordnungswidrigkeit vor Ort ahnden.“

Guten Kontakt zu Jugendlichen

Wie wichtig ihre Arbeit war, haben die bisherigen Parkwächter selbst festgestellt. Wenn die teils übermütigen Skater auf der Anlage im Goethepark mal wieder über die Stränge geschlagen hatten, waren es oftmals Detlef Rothe und Fabienne Greulich, die zu den Jugendlichen den richtigen Ton fanden und sie wieder auf die Spur brachten.

„Wir kannten uns mittlerweile gut“, sagt Rothe, der bereits vor seiner Tätigkeit als Parkwächter im Jugendbereich arbeitete und schnell den Draht zu den verschiedenen Altersgruppen findet. Auf die fünf Jahre blickt er dankbar zurück. „Wir haben viele Leute kennen gelernt, viele Gespräche geführt und uns oft genug genüg über Zerstörungswut oder Schmierereien geärgert. Schade, dass so viel demoliert wird“, sagt der Burger.

Chance auf ersten Arbeitsmarkt?

Währenddessen sieht Fabienne Greulich mit ihrem geschulten Blick schon die ersten Glassplitter auf dem südlichen Parkweg an der Bahnhofstraße. Die junge Frau streift die Handschuhe über und sammelt die einzelnen Teile auf. „Statt die Flasche dann in den Mülleimer zu werfen, wird sie zerschlagen. Das kann man immer wieder erleben. Man sieht, dass unsere Arbeit schon nützlich war“, resümiert sie. Das sehen auch Vogler und Bürgermeister Philipp Stark so. „Alle drei haben sich sehr stark und zuverlässig engagiert. „Wir hoffen, dass sie mit einem guten Zeugnis eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben“, sagt Vogler. „Sie haben es verdient.“

Für den Vorsitzenden des Bau- und Ordnungsausschusses, Clemens Engel (CDU), ist jetzt wichtig, „dass die Kontrollen täglich weitergeführt werden. „Wir werden uns im Ausschuss darüber berichten lassen.“