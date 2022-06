Per strenger Corona-Einlasskontrolle zum Gommeraner Stadtrat

Gommern - Maske auf, Hände desinfizieren, Eintrag in die Anwesenheitsliste: Das Prozedere sind die Gommeraner Kommunalpolitiker zu den Sitzungen ihrer Ausschüsse oder des Stadtrates seit langem geübt. Zur Sitzung des Stadtrates am Mittwochabend in der Versammlungsstätte am Volkshaus gingen die Hygienevorschriften noch einen Schritt weiter.