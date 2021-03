Wie sehr sich Christian Schunke (l.) um die Baumpflanzaktion in Lübs verdient gemacht hat, hob am Sonntagvormittag Marcus Krause, Vorsitzender des Heimatvereins Lübs, hervor. Foto: Manuela Langner

Elf Obstbäume wurden am Sonntagvormittag in Lübs gepflanzt. So entwickelt sich der Dorfanger langsam zur Streuobstwiese.

Lübs (mla) l Mehr für die Natur machen! Seiner deutlichen Forderung auf der Sitzung des Ortschaftsrates Ende Januar ließ Christian Schunke Taten folgen. Er besorgte nicht nur die Bäume, sondern bohrte die elf Pflanzlöcher auf der Wiese auch vor, so dass es am Sonntagmorgen nicht zu mühselig war, die Erde per Spaten auszuheben. Bezahlt wurden die Bäume aus der Stadtkasse.



Unterstützt durch den Heimat- und Kulturverein Liubatici Lübs beteiligten sich mehrere Familien an der Pflanzaktion. Auch Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein durfte einen Baum pflanzen.



Vögel haben etwas von den Neupflanzungen

Christian Schunke hatte zehn verschiedene Apfelsorten ausgewählt, die traditionell so hübsche Namen wie „Ruhm aus Kirchwerder“ oder „Schöner von Wiltshire“ tragen. Es seien einige sehr alte Sorten darunter, berichtete der Lübser. Die Birne sei eine „Gute Luise“. Fast alle Bäume sind Hochstämme, so dass in Zukunft auch die Vögel etwas von den Neuanpflanzungen haben.



Das Naschen und Verwenden des Obstes durch die Einheimischen ist ausdrücklich erwünscht. Vielleicht gibt es zu Veranstaltungen des Heimatvereins oder Geburtstagsfeiern künftig besonders leckeren Apfelkuchen?



Bewässerungssäcke helfen beim Anwachsen

Das könne er nun wirklich nicht leisten, antwortete Jens Hünerbein auf die Frage, ob er nicht auch mal einen Apfelkuchen für Lübs backen wolle. Vielleicht gelinge ihm eher ein Apfelwein. Kein Problem, signalisierte Marcus Krause, Vorsitzender des Heimatvereins. „Den nehmen wir auch.“



Bis die Bäume Früchte tragen, vergeht aber mindestens noch ein Jahr. Ihr Anwachsen vorausgesetzt. Zum Gießen der Jungbäume wären Wassersäcke perfekt, sagte Christian Schunke. Die Bewässerungssäcke geben ihr Wasser gleichmäßig um den Baum herum ab und haben sich auch in der Einheitsgemeinde Gommern schon bewährt. Sie erleichtern die Anwuchspflege deutlich.



Aufstellen eines Storchennestes geplant

Jens Hünerbein sagte den Lübsern die elf Bewässerungssäcke spontan zu. Die Anschaffung weiterer Wassersäcke hatte die Stadtverwaltung ohnehin vorgesehen. Das sei eine sehr grüne Woche in der Einheitsgemeinde Gommern gewesen, blickte der Bürgermeister zurück. Erst hatte das Autohaus Gommern ein E-Fahrzeug zum Probefahren für die Stadtverwaltung bereitgestellt, dann konnte die Stadt für das Naherholungsgebiet am Plattensee das erste E-Fahrzeug in Dienst stellen, und schließlich wurde am Wochenende im Heidegarten Gommern und beim Pflanzen in Lübs viel für die Natur getan.



Das nächste Vorhaben treibt der Heimatverein unterdessen voran - so gut wie es die Corona-Pandemie zulässt. Geplant ist das Aufstellen eines Storchennestes. Christoph Kaatz vom Storchenhof Loburg hat sich den vorgeschlagenen Standort schon angesehen und zeigte sich optimistisch, dass sich Störche dort wohlfühlen könnten. An einer Wiese zwischen zwei Teichen gelegen, befinden sich die nächsten Wohnhäuser weit genug entfernt.



Pflaumen, Birnen und Kirschen im Herbst dazu

Im Herbst wollen die Lübser zudem die Pflanzaktion fortsetzen. Dann sollen auf dem vorderen Teil des Angers Pflaumen-, Kirsch- und Birnenbäume gepflanzt werden. Die waren auf die Schnelle - zwischen der Diskussion im Ortschaftsrat und der ersten Pflanzaktion - nicht mehr zu bekommen gewesen. Vielleicht ist bei der Fortsetzung im Herbst auch wieder mehr Normalität in das tägliche Leben eingekehrt und muss nicht unentwegt auf die Einhaltung des Abstands untereinander geachtet werden.



Neben der Pflanzaktion, an der coronabedingt nur wenige Vereinsmitglieder teilnehmen konnten, hat der Heimatverein mit dem Aufruf „Lübs im Bilde“ für einige Resonanz unter den Einwohnern gesorgt. Gesucht wurden Fotografien, die die Lübser ihr Heimatdorf sehen. Die Bilder sollen auf der neuen Internetseite des Heimatvereins, auf Plakaten und vielleicht sogar in einem Jahreskalender Verwendung finden.



Die Jungen und Mädchen der Lübser Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ haben aus den Motiven ein Modell gebastelt. Der Heimatverein wird eine Lösung finden, wie das Modell zu sehen sein wird, ohne damit gegen die Corona-Auflagen zu verstoßen.