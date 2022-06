Pflaster, Rasen oder Blühwiese statt ungepflegter Straßenränder in Biederitz

Ungepflegte Rabatten an den Straßenrändern in Biederitz waren jetzt im Ortschaftsrat Thema. Die Verwaltung hatte Vorschläge vorgelegt, wie die Pflege der Seitenstreifen leichter werden könnte. Auch eine teilweise Verbreiterung der Rad- und Fußwege steht im Raum.

Die Pflege der Seitenstreifen, wie hier in der Karl-Marx-Straße in Biederitz, soll leichter werden.

Biederitz - Die unterschiedliche Bepflanzung und der teilweise ungepflegte Zustand der Rabatten, also der Seitenstreifen an Straßen in Biederitz, stellt die Gemeinde Biederitz vor eine Herausforderung. Jetzt liegen mehrere Lösungsvorschläge auf dem Tisch.