Pflegefachkraft-Azubis stellen in der Zukunfts-Woche ihren Beruf vor

Burg

Als Auszubildende im zweiten Lehrjahr in der Helios-Klinik Burg ist es Jasmin Moratschke gewohnt, sich um ihre Patienten zu kümmern. Eher ungewohnt ist es für sie hingegen, vor der Kamera zu agieren. Aber das war nötig, um die Zukunftswoche von Helios umzusetzen. „Das war schon sehr ungewohnt, wir mussten den Dreh oft unterbrechen, weil wir lachen mussten, aber letztendlich haben wir die Videos dann doch gut hingekommen“, berichtet die Auszubildende.

Girls- und Boys-Day fiel 2020 aus

Normalerweise beteiligen sich die Helios-Kliniken an den Girls- und Boys-Days, bei denen Jugendliche in Berufe reinschnuppern können, um zu erfahren, ob diese eventuell etwas für die eigene berufliche Zukunft sind. Doch im vergangenen Jahr musste dieser Tag wegen der Corona-Pandemie komplett ausfallen, und auch in diesem Jahr war ein Ausfall wahrscheinlich. Es wurde aber eine andere Lösung gefunden, bericht Katja Boese, Sprecherin der Helios-Klinik in Burg. „Wir haben den Aktionstag auf eine Woche erweitert, und an jedem Tag werden Videos der Azubis hochgeladen, in denen sie von ihrem Ausbildungsberuf berichten oder auch einige praktische Übungen zeigen.“ Janine Friebel, Leiterin des Bildungszentrums in Burg, hofft, dass mit der digitalen Zukunfts-Woche Jugendliche erreicht werden können. „Der eigentliche Aktionstag oder auch Praktika sind ja derzeit leider schlecht zu ermöglichen, deswegen bin ich froh, dass wir zumindest das digitale Angebot mit den Videos haben.“

Realistischer Einblick in die Ausbildung

In einem dieser Videos zeigt Jasmin Moratschke, wie man Verbände wechselt, in einem anderen spricht sie darüber, warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat. Für sie ist es ein wichtiges Anliegen, anderen Jugendlichen zu erklären, was sie in der Ausbildung zur Pflegefachkraft erwartet. „Manche gehen vielleicht mit einer etwas romantisierten Vorstellung an den Beruf heran, deswegen ist es wichtig zu zeigen, was tatsächlich auf sie zukommt“, bestätigt auch Janine Friebel. Jasmin Moratschke wusste vor dem Ausbildungsbeginn schon ziemlich gut, was sie erwarten würde, da bereits ein Familienmitglied in der Pflege arbeitet. „Ich habe dann vor der Ausbildung ein Praktikum gemacht, und was mich besonders beeindruckt hat, war die Dankbarkeit der Patienten“, berichtet sie. Als ihre schönsten Erlebnisse bisher stuft sie ein, wenn sie im Bereich der Geburten oder mit Kindern arbeiten konnte. „Nach der Ausbildung würde ich auch gern in diesem Bereich arbeiten“, erklärt sie. Ihre Chancen, übernommen zu werden oder sich fortzubilden, stehen gut.

Pflegefachkräfte müssen Empathie mitbringen

Begonnen hat sie ihre Ausbildung im September 2019. „Zunächst hatten wir sechs Wochen Theorie, dann ging es in die Praxis“, blickt sie zurück. Am Ende der Ausbildung steht eine Abschlussprüfung, bei der sie an einem zugewiesenen Patienten mehrere praktische Aufgaben absolvieren muss.

Jasmin Moratschke mag ihre Ausbildung, sie möchte aber den Jugendlichen, die sich eventuell nach dem Ansehen der Videos zur Zukunfts-Woche auch einige Ratschläge mit auf den Weg geben. „Es ist auf jeden Fall als Pflegefachkraft wichtig, dass man Empathie mitbringt, um mit den Patienten einfühlsam umgehen zu können. Aber man muss auch lernen, Abstand wahren zu können. Man sollte den Beruf nicht mit nach Hause nehmen und sich im Privaten nach der Arbeit nicht zu viel darüber Gedanken machen.“ Auch dies musste sie sich erst aneignen. „Als ich auf der Intensivstation gearbeitet habe, habe ich manchmal zu Hause über Schicksale der Patienten gegrübelt, das tat mir nicht gut. Aber ich habe das dann bei der Arbeit angesprochen und ich habe Hilfe bekommen, wie man dann emotional den Abstand wahren kann.“ Wer wie Jasmins Moratschke Pflegefachkraft werden möchte, kann sich mit den Videos einen Einblick verschaffen. Diese Videos sind online unter www.helios-gesundheit.de/ab-jetzt-anders/fuer-azubis/zukunftswoche/ zu finden. Dort gibt es einen Einblick in das Bildungszentrum, wo die Theorie gelehrt wird, praktische Übungen und Erfahrungsberichte von Azubis und erfahrenen Pflegefachkräften.