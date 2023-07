Orte, in deren Gemarkung Photovoltaik-Freiflächenanlagen gebaut werden, soll an der EEG-Umlage mit 20 Prozent beteiligt werden. Die Zahlung ist allerdings freiwillig. Die Betreiber können, aber müssen nicht zahlen. Foto: Christian Ziems

Möser - Das Thema Freiflächen-Photovoltaik mobilisiert in Möser die Einwohner. Erneut zeigten sie am Dienstagabend großes Interesse an der Sitzung des Gemeinderates. Das Gremium hatte die Aufgabe, über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages „Freiflächen-Photovoltaik in der Einheitsgemeinde Möser – Einwohner mitnehmen!“ abzustimmen.