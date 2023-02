Freiflächen-Fotovoltaikanlagen sind ein großen Thema in Gommern. An der alten Ziegelei zwischen Prödel und Leitzkau soll eine Anlage entstehen, ebenso am Dannigkower Ortsrand.

Leitzkau/Prödel/Dannigkow - Etwa zehn Hektar an der ehemaligen Ziegelei zwischen Prödel und Leitzkau sollen für eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage genutzt werden. Das Projekt der Achtruten GmbH mit Sitz im Spreewald wurde sowohl von den Ortschaftsräten in Prödel als auch in Leitzkau positiv aufgenommen. Geplant ist, etwa zehn Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr zu erzeugen. Damit könnten umgerechnet 2500 Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden versorgt werden, erläuterte Projektleiter Sebastian Paasch jeweils in beiden Ortschaftsräten.