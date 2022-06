Plastikmüll aus Burg wird auch in die Nordsee gespült

Müll ist nicht nur wuchtig und offensichtlich: Nein, auch winzig klein und dennoch gefährlich für Mensch und Tiere. Über die Gefahren wurden jetzt Grundschüler in Burg-Süd informiert.

Burgs Klimaschutzmanager Michel Ghattas-Kämpfner hält in der Klasse 4a der Grundschule Burg-Süd eine Unterrichtsstunde zum Thema Plastikmüll. Die Jungen und Mädchen erfahren viele Fakten.

Burg - Was macht überhaupt ein Klimaschutzmanager? Auch Sachkundelehrerin Birgit Borchert ist gespannt, was ihre Schützlinge auf die Frage von Michel Ghattas-Kämpfner antworten. Kaum ausgesprochen gehen die Finger schnell in die Höhe.