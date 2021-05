Platz schaffen für Radweg in Pöthen

Pöthen - Die noch zum Wohngebiet gehörende Fläche, auf der der Radweg nach Nedlitz künftig verläuft, befindet sich direkt zwischen der Kreisstraße K 1220 und der Westgrenze des Wohngebietes „An der Straße nach Pöthen“. Der schmale Streifen war ursprünglich zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und als Abstand der Wohnbebauung zur Kreisstraße vorgesehen.

Zu Jahresbeginn lagen die Unterlagen im Bauamt der Gommeraner Stadtverwaltung aus. Ein Bürger nutzte die Möglichkeit, zum Vorhaben seine Stellungnahme abzugeben. Dazu gehörte die Kritik, dass für den Radwegebau so viel Grün weggenommen werde, verbunden mit dem Wunsch, parallel zum Radweg eine neue Hecke zu pflanzen.

Dieser Vorschlag stieß im Ortschaftsrat Karith/Pöthen, der sich auf seiner jüngsten Sitzung mit den Änderungen im Bebauungsplan „An der Straße nach Pöthen“ auseinandersetzte, auf Skepsis. Eine Hecke zu pflanzen sei gut und schön, aber wer übernimmt die Pflege? Die Frage, ob es dort überhaupt möglich sei, eine Hecke zu pflanzen, blieb am Sitzungstisch offen.

Pflanzungen als Ausgleich und Ersatz

Die Stadt Gommern muss für den Bau des kompletten Radweges von Nedlitz nach Pöthen Ausgleich- und Ersatzpflanzungen vornehmen. Dafür sind vor allem die Spielplätze und Friedhöfe in den Ortschaften der Einheitsgemeinde vorgesehen. Dass das nicht direkt am Radweg erfolgt, wurde auf einer Sitzung des Bauausschusses damit erklärt, dass von den nebenliegenden Ackerflächen so wenig wie möglich beansprucht werden soll.

Aus naturschutzfachlicher Sicht steht der Nutzung der Fläche für den Radwegebau nichts im Weg. Aufgrund der Lage direkt an der K 1220 und der Kleinflächigkeit habe der Streifen keine Bedeutung für den Natur- und Artenschutz. Das geht aus der Beschlussvorlage hervor, die die Ratsmitglieder vor sich zu liegen hatten. Von den Trägern öffentlicher Belange wie den verschiedenen Ämtern der Kreisverwaltung, der Avacon, der Telekom oder der Heidewasser GmbH kamen keine gravierenden Hinweise zur Änderung des B-Planes.

Das Bauamt hatte dabei nicht nur die Herauslösung des Teilstückes erarbeitet, sondern den (schon seit 1994 gültigen) Bebauungsplan auch nach den aktuellen rechtlichen Grundlagen aktualisiert. Wobei sich nur wenige Änderungen ergaben. Diese fanden die Ratsmitglieder nicht immer ganz überzeugend. Alle Grundstücke seien verkauft, die restlichen zwei Einfamilienhäuser würden in Kürze entstehen, wurde am Ratstisch argumentiert. Wieso soll da jetzt noch die Dachneigung konkretisiert werden?

Trotz dieser Hinweise fiel die Empfehlung durch den Karither Ortschaftsrat einstimmig aus. Allerdings war Mario Henschel (FDP) als Anwohner von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. Über den Bau- und Umweltausschuss am morgigen Abend gelangt die B-Plan-Änderung Ende Juni in den Stadtrat, der die endgültige Entscheidung trifft.