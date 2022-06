Politiker im Jerichower Land kritisieren Corona-Demonstrationen

In den vergangenen Tagen gab es im Jerichower Land mehrere Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Bei Kreistagspolitikern riefen sie verschiedene Reaktionen hervor.

Auch in Burg und Genthin haben Demonstranten gegen ene Impfpflicht demonstiert. Viele hatten ihre Kinder mitgebracht. Unter anderem war das einer der offiziellen Gründe der Polizei die unagemeldete Demonstration nicht aufzulösen.

Burg - Zwei recht stille Demonstrationen in Genthin, lautere Veranstaltungen in Burg und eine Versammlung in Möckern. Anlass sind die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht. Wie betrachten Kreistagspolitiker die allesamt nicht angemeldeten Versammlungen?