Eine Frau ist bei einem Autounfall in Burg schwer verletzt worden. Ein 49-Jähriger war auf ihr Auto aufgefahren.

Burg (dpa) l Eine 38 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall in Burg bei Magdeburg schwer verletzt worden. Ein 49 Jahre alter Autofahrer sei der Frau am Samstag an einer Kreuzung hinten aufgefahren, als sie wegen des Verkehrs bremste, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Mann habe die Situation zu spät erkannt. Rettungskräfte brachten die Frau schwer verletzt ins Krankenhaus.