Die Polizei musste am frühen Sonntagmorgen eine Schlägerei in Burg auflösen. Symbolfoto: Martin Rieß

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es am Wochenende in Burg. Beide waren stark alkoholisiert.

Burg (vs) l Mit einer Schlägerei endete die Nacht am Sonntag, gegen 4.30 Uhr, für zwei Burger. Sie hatten sich, nachdem die Disco in der Bahnhofstraße ihre Türen geschlossen hatte, davor aufgehalten und gerieten in Streit. Beide Männer waren stark alkoholisiert.

2,5 Promille

Bei einem wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 2,5 Promille festgestellt. Dieser Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Der andere Beteiligte verweigerte das und machte sich zu Fuß auf den Heimweg.