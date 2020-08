Weil zwei Einbrecher in Möckern fliehen wollten, musste ein Hubschrauber angefordert werden.

Möckern/Nedlitz (sze) l Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Montagnachmittag nach zwei Verdächtigen gesucht, welche versucht hatten, in ein Wohnhaus in der Straße „Im Rott“ einzubrechen. Der Eigentümer des Hauses bemerkte die zwei flüchtenden Personen. Noch unklar war, ob der versuchte Einbruch in Möckern im Zusammenhang mit einem Einbruch in Nedlitz stehen könnte.

Vom Zeitraum her wäre ein Zusammenhang möglich, erklärte auf Volksstimme-Nachfrage Jörg Löffler vom Polizeirevier Jerichower Land.