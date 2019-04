Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Loburg. Symbolfoto: Martin Rieß

Unbekannte sind in der Nacht zum 21. April in ein Einfamilienhaus in Loburg eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Loburg (vs) l Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Hof des Grundstückes. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter eine Scheibe ein um an den Fensterriegel zu kommen. Im Haus wurden offenbar gezielt Räume nach Bargeld und wertvollen Gegenständen durchsucht. 5000 Euro Schaden Die Diebe erbeuteten diverse Uhren, Bargeld, eine Spielekonsole und eine Konzerteintrittskarte. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum zwischen den Abendstunden des 20. April und den Morgenstunden des 21. April ein. Die Ermittler sicherten Spuren, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der ungefähre Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

