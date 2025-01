Einbrecher verschafften sich in Biederitz gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus und durchwühlten die Räume. Die Diebe erbeuteten Bargeld.

Einbruch in Wohnhaus in Biederitz: Täter entwenden Bargeld und flüchten

In Biederitz kam es zu einem Wohnungseinbruch, bei dem Bargeld entwendet wurde. Die Täter sind weiterhin unbekannt.

Biederitz. - Wie die Polizei meldet, ist am Dienstag, 28. Januar, in ein Einfamilienhaus in Biederitz eingebrochen worden.

Eine bislang unbekannte Täterschaft habe gewaltsam die Kellertür eines Wohnhauses aufgebrochen und sich so Zugang zu den Innenräumen verschafft. Das gesamte Haus ist augenscheinlich durchsucht und durchwühlt worden, so die Polizei.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei ausschließlich Bargeld entwendet worden. Ob weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, muss noch geprüft werden, wie die Polizei mitteilt.

Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können bzw. andere sachdienliche Informationen haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail (levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de) aufzunehmen.