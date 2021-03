In Lostau wurde eine Hakenkreuzschmiererei gefunden. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ein 45x45 Zentimeter großer Schandfleck: Nahe Möser ist ein Hakenkreuz aufgetaucht.

Möser/Lostau (vs) l Gestern, 24. März, gegen 12 Uhr wurde auf einer Gemeindefläche in der Möser Straße in Lostau ein Hakenkreuz festgestellt. Mitarbeiter der Gemeinde haben ein etwa 45x45 Zentimeter großes Hakenkreuz gefunden. Das Hakenkreuz wurde mit schwarzer Farbe auf Pflastersteine aufgesprüht.



Weil das Hakenkreuz in Deutschland die Ideologie und die Verbrechen während des Nationalsozialismus repräsentiert, ist die Verwendung hakenkreuzförmiger Symbole in der Öffentlichkeit seit 1945 nicht nur hierzulande, sondern beispielsweise auch in Österreich verboten. Es stellt ein verfassungswidriges Kennzeichen dar.