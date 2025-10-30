Bereits in der Vergangenheit sorgte die Ampel an der B1 in Gerwisch für Schlagzeilen. Nun rückt sie wieder in den Fokus, wie eine jüngste Polizei-Kontrolle zeigt.

Gerwisch. - Die Ampel auf der B1 in Gerwisch erweist sich bereits seit Längerem als Ärgernis. Nicht die Vorrichtung an sich, eher die Ignoranz, die ihr von vorbeifahrenden Autofahrern entgegengebracht wird. Denn für die gilt das rote Signal wohl nur als kann - nicht muss. Das wurde zuletzt erneut bei einer Polizei-Kontrolle deutlich und unterstreicht, was in der Ortschaft längst überfällig ist - besonders zum Schutz der Kinder.

„Wir brauchen in Gerwisch eine Rotblitzer-Ampel“, so brachte es Ortsbürgermeisterin Ina Möbius in der Vergangenheit bereits mehrfach auf den Punkt. Auch auf Kreisebene setzte sich das Ortsoberhaupt für eine entsprechende Vorrichtung ein - bislang ohne Erfolg.

Sehr zum Nachteil von besorgten Eltern und gefährdeten Grundschülern. Denn wie eine neue Messung nun zeigt, laufen die Gefahr, einmal selbst in einen Vorfall an der missliebigen Ampel verwickelt werden.

Kein Problem mit Tempo - eher mit roten Ampeln in Gerwisch

Auch die Polizei kennt die Thematik nur zu gut und führte in Vergangenheit bereits aufgrund von Bürgerbeschwerden mehrfach Kontrollen durch. Immer mit dem gleichen Ergebnis: Nicht jeder Autofahrer hält sich an die Tempo 50 Begrenzung und noch weniger an die Schaltung der Ampel. So auch zuletzt am 7. Oktober.

An diesem Tag führten die Regionalbereichsbeamten in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Gemeinde eine „Rotlicht-Kontrolle“ durch, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurden demnach acht Autofahrer ertappt, wie sie bei Rot die Ampel passierten. Einen Tag später kontrollierten die Polizeibeamten die Geschwindigkeit.

Hierbei wurde jedoch deutlich, dass Gerwisch weniger ein Tempo-, sondern nach wie vor ein Ampelproblem innehat. Von 60 gemessenen Fahrzeugen wurde nicht eine Überschreitung festgestellt.

Neue Kontrollen in Gemeinde Biederitz angekündigt

Auch die Geschwindigkeitsmessung mit dem Messwagen der Polizei am 28. Oktober brachte demnach bei 500 passierenden Fahrzeugen binnen 2,5 Stunden lediglich eine Geschwindigkeitsüberschreitung zu Tage. Ein Kraftfahrzeug wurde mit 63 km/h gemessen.

Trotz der sich verhältnismäßig im Rahmen befindlichen Messergebnisse, kündigt die Polizei bereits jetzt an, auch in Zukunft Kontrollen in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt durchzuführen. Zum Schutz der Bevölkerung aber vor allem auch um die Sicherheit der Grundschüler zu gewährleisten.