Auf der B1 bei Hohenseeden ist ein Mopedfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden.

Hohenseeden l Auf der B1 bei Hohenseeden im Jerichower Land ist am Mittwochabend bei einem Unfall ein Mann ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen ein Simson-Mopedfahrer und ein entgegenkommender VW Passat frontal zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Körper des Mopedfahrers regelrecht durch die Frontscheibe des VW gedrückt wurde. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch im Rettungswagen an der Unfallstelle.

Für mehere Stunden musste die B1 vollgesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Der Fahrer des VW erlitt einen Schock. Er wurde durch einen Feuerwehrmann betreut, der für Kriseninterventions-Situationen ausgebildet ist.