In Möckern haben Unbekannte ein Plakat mit Corona-Verhaltenshinweisen angezündet. Foto: Carsten Rehder/dpa

In Möckern haben unbekannte Täter an einen Zaun an einer Schule angehängtes Plakat mit Verhaltensregeln zu Corona in Brand gesteckt.

Möckern (vs) l In Möckern haben Täter ein Corona-Hinweisplakat von einem Zaun gerissen, an ein Schultor gesteckt und in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, klemmten sie das Plakat zwischen zwei Flügel eine Hoftores der Schule im Lochower Weg in Möckern und zündeten es dann an. Das Tor wurde dadurch beschädigt. Zeugenhinweise zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/9200 entgegen.

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Brand | Möckern |