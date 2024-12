In Möckern flüchtete ein VW-Fahrer vor einer Verkehrskontrolle der Polizei und raste mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Orte. Trotz Unterstützung durch einen Hubschrauber konnte der Fahrer entkommen.

Flucht bei Polizeikontrolle in Möckern: VW-Fahrer fährt mit Tempo 140 davon

Möckern. - Ein Autofahrer ist in Möckern vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigten die Beamten, einen VW Amarok auf der B246a zu kontrollieren. Sie machten ihn mit dem Hinweis "Stop Polizei" und Lichthupe auf die geplante Kontrolle aufmerksam.

Der Autofahrer sei in den nächsten Ort abgebogen und habe dann bis auf Tempo 120 beschleunigt, so die Polizei. Er sei auf einem Feldweg in Richtung Tryppehna weitergefahren. Die Polizei rief daraufhin Verstärkung hinzu.

Flucht mit Tempo 140: Polizei verliert Spur von VW-Fahrer nach waghalsiger Verfolgungsjagd

Doch der Autofahrer ließ sich zunächst nicht stoppen: Die in Tryppehna postierten Beamten hätten vor dem schnell fahrenden Auto ausweichen müssen, um einem Zusammenstoß zu entgehen, teilt die Polizei mit. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt auf der B246a in Richtung Möckern fort. Dort war er laut der Polizei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Nach Angaben der Polizei ging die Spur bei Lochow verloren. Ein Hubschrauber der Polizei unterstützte die Suche, konnte das Auto aber nicht wieder auffinden. Der Fahrer sei aber identifiziert worden, so die Polizei. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.