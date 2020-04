In Burg war am Montagabend das SEK im Einsatz. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 39-Jähriger hat in Burg einem Mann mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und verletzt.

Burg (vs) l In Burg ist am Montagabend ein Mann mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und verletzt worden. Das 37-jährige Opfer musste zunächst im Krankenhaus behandelt werden. Der mutmaßliche Täter - ein 39-Jähriger aus Burg - flüchtete anschließend und soll zudem mit einem "Kampfhund" und einer Schusswaffe unterwegs gewesen sein.

Der Polizei war der Mann bekannt, weshalb ein Waffenbesitz tatsächlich nicht ausgeschlossen werden konnte. Sie machten den Wohnsitz des Mannes ausfindig und riefen die Spezialeinheit zur Unterstützung. Die Beamten sperrten die unmittelbare Umgebung zum Mehrfamilienhaus des mutmaßlichen Täters in der Magdeburger Chaussee ab und stürmten das Gebäude. Der Burger wurde festgenommen und aufs Revier gebracht. Bei der folgenden Durchsuchung stießen die Polizisten dann zwar nicht auf eine Waffe, dafür aber auf einen Teleskopschlagstock und diverse Drogen.

Ein Alkoholtest ergab 0,5 Promille, ein Drogentest schlug ebenfalls positiv an. Danach wurde der 39-Jährige wieder entlassen.